Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.10.2023 11:30

İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlike başlıyor

İzmir'in su ihtiyacının yüzde 44'ü karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29,90'a kadar düşerek, son 14 yılın en düşük seviyesini gördü.

İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlike başlıyor
[Fotograf: DHA]

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının yanı sıra yer altı kaynaklarından karşılanıyor.

Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı, kuraklık yaşandı. Bu durum, barajlardaki doluluk oranlarında düşüşe yol açtı.

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan, kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl 44,19 olan su doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 29,90'a geriledi.

Balçova Barajı'ndaki doluluk oranı 25,83'ten 15,07'e, Gördes Barajı 4,06'dan 3,09'a, Ürkmez Barajı 52,58'ten 16,18'e, Güzelhisar Barajı 65,05'ten 59,60'a ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise 49,64'ten 22,51'e düştü.

"Oran düşerse su kirli gelmeye başlar"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, durumu şöyle anlattı:

"İzmir'deki barajlarımızda su seviyesi, son 14 yılın en düşük seviyesine geldi. En son İzmir'in ana barajı Tahtalı'da su seviyesi, 2008'de yüzde 2'ye düşmüştü. 2009'da ise çok iyi yağışlar gerçekleşti. 1971 yılından sonra en yağışlı dönemi yaşadık. Ancak o günden sonra hep Tahtalı Barajındaki doluluk oranı, yüzde 75 ila 76'lardaydı. Maalesef bu sene yüzde 29'lara düştü.

Son 14 yılın en düşük seviyesi. Diğer barajlarımız da aynı şekilde doluluk oranı düştü. Şu anki aşamada bir sıkıntı olmasa da 'tehlikenin başlangıcı' diyebiliriz. Bir sonraki kurak dönemde çok acısını çekeriz. Ekim ayının serin geçiyor olması, yağış olmaması anlamını taşıyor. Bu nedenle barajdaki doluluk oranı, yüzde 25'lere kadar düşebilir. Eğer bu oran yüzde 20'lere düşerse, su kirli gelmeye başlar. Suyun tabandan çekilmesi, buna etkili olur."

İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlike başlıyor

"Hazırlıklı olmak gerekiyor"

Kasım ayından sonra yağış beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Buna karşın bizim öncelikle yapmamız gereken barajlarımız yüzde 100 dolu bile olsa suyu tasarruflu kullanmak. Bugün, 'Kuraklık var' diye panik yapıyoruz. Bu kuraklık, bizim beklediğimiz bir kuraklıktı. Hazırlıklı olmamız gerekir. Gelişmiş ülkeler kuraklığa karşı her zaman hazırlıklıdır" diye konuştu. 

ETİKETLER
İzmir Kuraklık
Sıradaki Haber
Aksaray’da çalınan arı kovanları Nevşehir’de bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi
12:08
Bombardıman altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü
12:02
Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi
12:01
Mesleki eğitimde özel sektöre daha etkin rol verilecek
12:01
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor
11:59
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ