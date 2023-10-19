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Türkiye
AA 19.10.2023 11:22

Hatay'da 45 bin 186 konutun kaba inşaatı bitti

Hatay'da deprem sonrası yapımına başlanan afet konutlarından 45 bin 186'sında kaba inşaat tamamlandı. Konutların teslimine kasım ayında başlanacak.

Hatay'da 45 bin 186 konutun kaba inşaatı bitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına devam edilen afet konutlarıyla ilgili bilgi verdi.

Hatay'da 45 bin 186 konutun kaba inşaatı bitti

Özhaseki, "Hatay'ımızı eskisinden daha güçlü ayağa kaldıracağız. 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz. Depremlerin ardından yapımına başladığımız 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin çoğunda kaba inşaatları tamamladık" dedi.

Hatay'da 45 bin 186 konutun kaba inşaatı bitti

Özhaseki, Hatay'da yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan konutların kasım ayında teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi veren Özhaseki, Hatay'da başvurusu yapılan 93 bin 570 konut ve iş yeri için de vatandaşlarla el ele çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay Doğal Afet Deprem
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