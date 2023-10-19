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Türkiye
AA 19.10.2023 10:41

İzmir'de pazar günü bazı yollar bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak

İzmir'de 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Granfondo Bisiklet Yarışı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İzmir'de pazar günü bazı yollar bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 06.00 ile 15.00 saatleri arasında trafiğe kapanacak yollar şöyle:

"Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Balçova Haydar Aliyev Bulvarı, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yol (Bahçelerarası), Narlıdere İzmir-Çeşme Otoyolu yan yol, Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi, Mithatpaşa Caddesi İstihkam güzergahı, Urla Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi, İskele Caddesi, Yalı Caddesi, Harbiye Caddesi, 16/3 Sokak, Koca Dere Yolu Sokak, Güzelbahçe Mithat Ünal Caddesi, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, Erler Caddesi, 343 Sokak, 348 Sokak, Eski Seferihisar Caddesi, İstikbal Caddesi, Abdullah Baydar Caddesi, Yarendede Caddesi, 12 Sokak ile Narlıdere Yıldırım Kemal Caddesi, İzmir-Çeşme Otoyolu yan yol."

İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Kavşağı'ndan Kahramandere çıkışına trafik akımı verilmeyeceği, trafik akımının İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde Çeşme ve İzmir istikametlerine yönlendirileceği belirtildi.

İzmir-Çeşme Devlet Kara Yolu'nun Çamlıçay Köprüsü ile Özbek Kavşağı, Güzelbahçe'den Çeşme istikametine; Urla Gişeler Bölgesi Keklik Tepe Kavşağı'ndan ve Çeşme bağlantı kolundan Çeşme yönüne; İzmir-Seferihisar Kara Yolu'nun Ulamış Kavşağı ile Kahramandere Işıklı Kavşağı Seferihisar ilçesinden Güzelbahçe istikametine araç trafiğine kapatılacağı da kaydedildi.

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