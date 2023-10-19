Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2023 10:31

"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar

İstanbul Sarıyer'de bir grup motokurye, dükkanına girmek isteyen vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Vatandaşı sokak ortasında darbeden 5 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürüdü.

Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı.

Yerde sürüklenen, kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredekiler yetişti.

Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi
12:08
Bombardıman altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü
12:02
Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi
12:01
Mesleki eğitimde özel sektöre daha etkin rol verilecek
12:01
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor
11:59
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ