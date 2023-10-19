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Türkiye
İHA 19.10.2023 10:19

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte dağlar karla kaplandı.

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı

İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sabaha kadar etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı olarak gerçekleşti.

Kentin 2 bin metre ve üzerindeki zirve ve geçitlerinin birçoğu kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle Abdalmusa, Artabel ve Zigana Dağının yüksekleri, Kazıkbeli, Camiboğazı, Çakırgöl yaylalarıyla Kostan Dağı geçidi beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da aynı orantıda düşerek yükseklerde 1 derece ve altına indi.

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı

Çalışmak için gittiği Camiboğazı Yaylasında sabah kalktığında beyaz örtüyle karşılaşan Emrullah Duranoğlu, “Şu anda Gümüşhane’nin Camiboğazı Yaylasındayız. Akşam saatlerinde yağmurla başlayan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına çevirdi. Çalışmak için gelmiştik buraya ama şu an yer yer 6-7 santimetre kar yüksekliği var. Kar berekettir. Biz de güneşin gelmesini bekleyeceğiz artık” dedi.

Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesiyle Gümüşhane’de hava sıcaklıklarının da aynı oranda artması bekleniyor.

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Gümüşhane Kar Yağışı
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