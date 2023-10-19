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Türkiye
AA 19.10.2023 11:11

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
[Fotograf: AA]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve 8 ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı operasyon başlatıldı.

Bu kapsamında 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, bir av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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