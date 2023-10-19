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Türkiye
AA 19.10.2023 11:25

Aksaray’da çalınan arı kovanları Nevşehir’de bulundu

Aksaray’da bal üretimi yapan üreticinin çalınan arı kovanları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin yaptığı çalışma sonucu Nevşehir’de bulundu. Kovanları çalan şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray’da çalınan arı kovanları Nevşehir’de bulundu
[Fotograf: İHA]

Aksaray’ın merkeze bağlı Boyalı köyünde bal üretimi yapan yetiştirici arı kovanlarının çalınması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olay yerine giderek geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatarak hırsızın peşine düştü.

Aksaray’da çalınan arı kovanları Nevşehir’de bulundu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmayı genişleten JASAT dedektifleri, bir süre yapılan çalışmalar sonucu arı kovanlarının çalan şüpheli tarafından Nevşehir’in Avanos ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine ilçeye giden JASAT dedektifleri, çalınan 25 adet arı kovanını müstakil bir evin ikametinde buldu. Ev sahibi şüpheli gözaltına alınırken, arı kovanları jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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