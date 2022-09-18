Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, DHA
İzmir Çeşme'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Alanya'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz