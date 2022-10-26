Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki şef Karayılan'ın yakın adamı çıktı
Ankara merkezli PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in PKK’lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarladığı da iddia edildi.
Terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya dair son gelişmeler @trthaber'de.https://t.co/jYCgAWudoz pic.twitter.com/p2oQEhPFPE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2022
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zamanında göreve getirilen Mustafa Demir ile birlikte 89 sanık hakkında da aynı suçlamalardan 27,5 yıl hapis cezası talep edildi.
Etiketler: İzmir PKK/KCK Terörle Mücadele
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