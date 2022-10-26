İrfan M. idaresindeki otomobil, Edipoğlu Caddesi'ndeki kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.