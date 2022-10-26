Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.
İrfan M. idaresindeki otomobil, Edipoğlu Caddesi'ndeki kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Konya Servis Aracı Trafik Kazası
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