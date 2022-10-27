İstanbul mali şube ekipleri, tıbbi malzeme şebekesine yönelik 10 ilde operasyon düzenledi.

Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı. Operasyonun detaylarına TRT haber ulaştı.

Şebekenin kendi arasındaki pazarlık da ortaya çıktı. Kutusu 900 lira olan ilacı, yurt dışına 50 liraya sattıkları, hastaneden ilacı kaçıran kişiye ise kutu başına 15 lira verdikleri anlaşıldı.

Bu yollarla yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları soruşturma dosyasında yer aldı.

“Sayenizde milyonluk arabalara biniyoruz”

Türkiye’nin bir çok kentindeki hastanelerden çalınan ilaçların İstanbul’da bir depoda tutulduğu, oradan ise piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Baskın yapılan depoda, 58 bin kutu ilaç, 220 binin üzerinde sıvı ilaç, binlerce hastane önlüğü ve oksijen tüpleri ele geçirildi. Çalınan kırtasiye malzemeleri ise internet siteleri üzerinden satıldı.

İncelenen telefon görüşmelerinde şebeke üyelerinden birisinin çetenin ele başına “sayenizde milyonluk arabalara biniyoruz” dediği de tespit edildi.