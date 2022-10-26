Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Yudun güneyinde 30 dereceye kadar yükselen sıcaklık değerleri, iç ve kuzey kesimlerde 11 dereceye kadar düşecek. Doğu'da gece eksi değerlere düşecek sıcaklıklar gün içinde ise Erzurum'da 11, Ankara'da 16, Samsun ve Trabzon 17 derece civarında seyredecek.