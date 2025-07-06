Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.07.2025 00:28

İzmir Buca'da, toplanmayan çöpler alev alev yandı

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İzmir Buca'da, toplanmayan çöpler alev alev yandı
[Fotograf: İHA]

Seyhan Mahallesi'nde adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu. Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi.

İzmir Buca'da, toplanmayan çöpler alev alev yandı

Demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

ETİKETLER
İzmir Yangın
Sıradaki Haber
Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:53
Türkiye, yangına müdahale süresi açısından ortalama 11 dakikayla dünyada öne çıkıyor
00:28
Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
23:51
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesine saldırarak 4 Filistinli çocuğu katletti
23:49
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 61 Filistinli hayatını kaybetti
00:09
Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca hasar verdi
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ