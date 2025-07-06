İzmir Buca'da, toplanmayan çöpler alev alev yandı

Seyhan Mahallesi'nde adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu. Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi.

Demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.