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Türkiye
AA 06.07.2025 00:13

Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığının orman yangınlarıyla mücadeleye destek için düzenlediği dua programı kapsamında ülkenin farklı yerlerinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından dua etti.

Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye destek olunması için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul'daki Çamlıca, Taksim ve Avcılar Merkez Ulu camileri başta olmak üzere ülke genelindeki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.

Yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve manevi dayanışmayı sağlamayı hedefleyen dualarda, yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere de manevi destek dilendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti.

Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi

Erbaş, beraberinde Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Değerli Şırnaklılar, şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Rabb'im kabul eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Yatsı namazını kılan Erbaş, daha sonra yangınların sona ermesi için dua etti.

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