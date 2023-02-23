Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 73 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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