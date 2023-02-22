Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor diğer yandan gelen ihbarlar değerlendiriliyor.

Bu kapsamda bir vatandaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ulaşarak kırsal Başpınar Mahallesi'nde çöken ahırda küçükbaş hayvanlarının olduğunu belirterek, yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede bulunan askerlerin de yardımıyla enkazda yapılan çalışma sonucu iki koyun, depremin 17. gününde canlı çıkarıldı.

Koyunlar, ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Bu arada, koyunların enkazdan çıkarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da da 17 gün mahsur kalan 6 koyun kurtarıldı

Yayladağı ilçesi Sebeboba Mahallesi'nde altında ahır bulunan iki katlı bir ev Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkıldı.

Yayladağı Belediyesi ekipleri çalışmalara başlamadan önce canlı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla enkaza doğru son kez seslendi.

Hayvanların seslerini duyan kepçe operatörü durumu diğer ekiplere bildirince koyunları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Hayvanları kurtarmak için betonu delen ekipler, 6 koyunu bulundukları yerden depremden 17 gün sonra çıkardı.