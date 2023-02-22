Depremle sarsılan Hatay'da sağlık hizmetlerinin aksamaması için konteyner hastane kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tüm alt yapısını, su giderini, kanal giderini, elektrik alt yapısını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri inşa ettiler. MÜSİAD ile organize durumdayız, içindeki tıbbi malzemenin desteğini de onlar sağlıyor" dedi.

54 yataklı hastane farklı üniteleriyle binlerce kişiye hizmet verecek

2 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen konteyner hastane, 54 yatak kapasiteli olacak.

Bölgedeki insanlara hizmet etmek adına inşa edildiğini belirten Büyükakın, "Ameliyathanesi, yoğun bakımı, kadın doğum ünitesi, çocuk ünitesi, dahiliye ünitesi, diş poliklinikliği bulunuyor" dedi.

Modüler olması nedeniyle gerektiğinde ihtiyaç olduğunda ek bölümler ilave edilerek hizmete alınabilecek.

Hastane 45 dönümlük arazinin 8 dönümlük bölümünde inşa ediliyor. Geri kalan kısım konteyner evlere ayrıldı.

Konteyner evlerde neler bulunuyor?

Büyükakın konteynerlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Konteynerların girişinde bir salon, mutfak, tuvalet banyo bir arada ve bir tane de odası olacak şekilde dizayn edildi. 21 metrekarelik konteynerlar, çekirdek bir ailenin yaşayacağı konteynerlar."

Kamera: Mustafa Tunç

