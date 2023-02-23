Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de çığ altında kalan kişi kurtarıldı
Artvin’in Şavşat ilçesi Maden köyünde meydana gelen çığın altında kalan bir kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. 56 yaşındaki Kamil Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmit'ten ailesini görmek için Şavşat'a bağlı Maden köyüne giden 56 yaşındaki Kamil Çalışkan, Köprübaşı mevkiine kadar aracıyla çıktıktan sonra, yolun kapalı olması nedeniyle yürüyüşe geçti.
Bir süre yürüyen Çalışkan, yamaçtan kopan çığın altında kaldı.
Bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, durumu fark ederek, köylülere haber verdi.
Çalışkan, ekiplerin ve köylülerin yürüttüğü çalışma sonrasında kar altından çıkartılarak, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Artvin
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