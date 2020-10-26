İsviçre'den bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki turist Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Bisiklet tutkunu İsviçreli turistler Jeremi Duss ve Christina Schwarz, Lüleburgaz ilçesinde Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nin konuğu oldu.

İsviçre'de postacılık yapan Duss, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Bisikletle dünya turuna çıktıklarını belirten Duss, Türkiye'yi gezdikten sonra turlarını tamamlamak için pedallamaya devam edeceklerini anlattı.

Bisikletleriyle bir yıl boyunca dünyayı gezmeyi hedeflediklerini anlatan Duss, "Türk insanı çok iyi. Edirne'den giriş yaptığımız andan itibaren herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul'a doğru seyahatimizde yoldan geçen herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok yardımsever insanlar" diye konuştu.

Bisikletli turistler, Lüleburgaz'daki molalarının ardından turlarına devam etmek için İstanbul'a hareket etti.



