İstanbul'da üniversitelere giriş sınavının ilk oturumunun yapılması sonrasında kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde akşam ve gece saatlerinde yoğunluk oluştu.

Caddenin eski günlerini aratmayan yoğunluktaki kalabalıktaki vatandaşların bir kısmı maske takarken bir kısmı ise maskeyi çenesinin altından taktı.

Caddede maske takmayan çok sayıda vatandaşın olduğu da görüldü.

Caddebostan Sahili'nde uyarılara rağmen maske takmayanlar vardı

Kadıköy Caddebostan Sahili de akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğradı.

Havanın da serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların bir kısmının maske taktığının görüldüğü Caddebostan Sahili'nde tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar ve maskeyi çenesinin altından takanlar da vardı.

Polis ekipleri de sık sık anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Maçka Parkı da yoğundu

Vatandaş yoğunluğunun yaşandığı yerlerden birisi de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu.

Akşam ve gece saatlerinde yoğun olduğu gözlenen Maçka Parkı'nda vatandaşlar arkadaşları ve aileleriyle yürüyüş yaptı ve sohbet etti.

Yürüyüş yapanların maske taktığı Maçka Parkı'nda çimlerin üzerinde oturanların ise maske takmadığı görüldü.

Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar

Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağı trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi.

Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı.

Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.