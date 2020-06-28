Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da kayıp kız çocuğu aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin İcilli köyünde 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT ekipleri, İkranur Tirsi'yi bulmak için köyde çalışma başlattı.
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