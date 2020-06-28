Haber Giriş: Kaynak: İHA
COVID-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan’da koronavirüs testi pozitif çıkan 21 yaşındaki bir genç hastaneden firar etti.
Erzincan'da E.Ç. adlı 21 yaşındaki bir genç, rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Burada test yapılan E.Ç’ye koronavirüs teşhisi konuldu.
Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç, hastaneden kaçtı.
Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan gencin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs erzincan covid 19Son Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 02:16
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