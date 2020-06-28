Erzincan'da E.Ç. adlı 21 yaşındaki bir genç, rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Burada test yapılan E.Ç’ye koronavirüs teşhisi konuldu.

Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç, hastaneden kaçtı.

Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan gencin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.