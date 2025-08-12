Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.08.2025 11:49

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'in altına düştü

Aşırı sıcak hava ve kuraklık yurdun birçok kesimini etkiliyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı da yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'in altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den bugün itibarıyla yüzde 48,3'e geriledi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46,81, Darlık'ta yüzde 59,65, Elmalı'da yüzde 66,1, Terkos'ta yüzde 53,01, Alibey'de yüzde 31,53, Büyükçekmece'de yüzde 47,76, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Istrancalar'da yüzde 28,05, Kazandere'de yüzde 34,07, Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Barajlar
Sıradaki Haber
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
12:42
Hatay'daki barajlar alarm veriyor
12:39
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
12:34
Hac kaydını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacak
12:24
Emine Erdoğan'dan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
12:23
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ