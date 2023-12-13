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Türkiye
AA 13.12.2023 11:13

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 40,20'ye yükseldi.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı.

Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 1 haftada yüzde 5,49 artarak yüzde 40,20 seviyesine çıktı.

Su miktarı Alibey'de yüzde 51,31, Büyükçekmece'de 25,56, Darlık'ta 57,71, Elmalı'da 86,71, Istrancalar'da 36,41, Kazandere'de 12,45, Pabuçdere'de 10,76, Sazlıdere'de 22,2, Terkos'ta 24,37 ve Ömerli'de 65,11 ölçüldü.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 803,18 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 347,09 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 703,79 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar 59 milyon 53 bin metreküp oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 984 bin metreküp olarak kayda geçti.

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