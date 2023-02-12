İki büyük depremin vurduğu 10 il için Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor.

İstanbul'dan da bölgeye destek kesintisiz sürüyor. Vali Ali Yerlikaya da, yapılan sevkiyatla ilgili son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'dan 399 uçak, 69 kargo uçağı, 3 gemi ve 4 trenin gönderildiğini duyurdu.

33 bin 181 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye gittiğini, 4 milyon 960 bin 516 battaniye, 404 bin 8 ısıtıcı ve soba gönderildiğini ifade eden Yerlikaya, 172 konteynerin da, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini söyledi.