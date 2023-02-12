İstanbul'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Tüm imkanlar depremzedeler için seferber edildi. Yurdun dört bir yanından olduğu gibi, İstanbul'dan da bölgeye yardımlar kesintisiz sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan yardım sevkiyatı ile ilgili son verileri paylaştı.
İki büyük depremin vurduğu 10 il için Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor.
İstanbul'dan da bölgeye destek kesintisiz sürüyor. Vali Ali Yerlikaya da, yapılan sevkiyatla ilgili son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul'dan 399 uçak, 69 kargo uçağı, 3 gemi ve 4 trenin gönderildiğini duyurdu.
33 bin 181 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye gittiğini, 4 milyon 960 bin 516 battaniye, 404 bin 8 ısıtıcı ve soba gönderildiğini ifade eden Yerlikaya, 172 konteynerin da, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini söyledi.
⏰23.45 itibarıyla #İstanbul’dan TOPLAM;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 11, 2023
✅ 399 Uçak ✈️
✅ 69 Kargo Uçağı????
✅ 3 Gemi????
✅ 4 Tren????
✅ 33.181 personelimiz ve #AFAD Gönüllülerimiz,
✅ 4.960.516 Battaniye
✅ 404.008 Isıtıcı ve Soba
✅ 172 Konteyner
Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi. pic.twitter.com/ZamUOntvYi
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