İstanbul'daki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimin esas alındığını belirtti.

Normal şartlarda yılda bir kez zam yapıldığını aktaran Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı." ifadesini kullandı.

Bu zamla "tam elektronik bilet" ücretinin 27 liradan 35 liraya çıkarıldığına, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Altı yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor ne de ekonomik bir gerekçeye…

İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP'li İBB yönetimi bilmelidir ki İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz."