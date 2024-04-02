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Türkiye
TRT Haber 02.04.2024 15:18

İstanbul'daki yangın faciasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Gayrettepe’de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İstanbul'daki yangın faciasına soruşturma başlatıldı
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

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