İstanbul'daki yangın faciasına soruşturma başlatıldı

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.