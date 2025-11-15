İstanbul'daki metro inşaatında iskele çöktü

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılırken göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden işçilerden 1’i, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.