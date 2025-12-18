Puslu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.12.2025 10:06

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,55 düşüşle 11.286,81 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda gözler faiz kararlarına çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
2024-KPSS'nin branş bazında sıralamaları güncellendi
10:55
Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu
10:55
Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
10:41
Ölçü aletlerinin 2026 muayene ve damgalama bedelleri belirlendi
10:49
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor
10:39
Türkiye, çevreyi korumaya 2024'te 441 milyar lira harcadı
Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ