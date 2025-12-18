Puslu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.12.2025 09:47

Elektronik Ticari Defter Sistemi 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oluyor

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi'nin zorunlu olacağını açıkladı.

Elektronik Ticari Defter Sistemi 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oluyor
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik düzenlemeleri ihtiva eden İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve Elektronik Ticari Defter Sistemi'nin (ETDS) aynı tarihte hizmete açıldığı hatırlatıldı.

Tebliğ uyarınca genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi şirketlerin ETDS'ye geçişleri için öngörülen sürenin 1 Ocak 2026'da sonra ereceğine işaret edilen açıklamada, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dahil olmasının önem arz ettiği belirtildi.

Yeni kurulacak şirketler için zorunluluk

Yeni kurulacak şirketlere ilişkin zorunluluğa da dikkatin çekildiği açıklamada, "Ayrıca 1 Ocak 2026'dan itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü kılınmıştır. Şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescilleriyle birlikte, başka işleme gerek olmadan ticari defterler eş anlı kullanıma açılacaktır. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısının 18 bini aştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS, tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir. ETDS'ye dair tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanlar, 'http://etds.ticaret.gov.tr' internet adresi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Ticaret
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu
10:55
Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
10:41
Ölçü aletlerinin 2026 muayene ve damgalama bedelleri belirlendi
10:49
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor
10:39
Türkiye, çevreyi korumaya 2024'te 441 milyar lira harcadı
10:37
Sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 582 lira ceza kesildi
Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ