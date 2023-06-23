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Türkiye
AA 23.06.2023 17:02

İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Pazarda, küçükbaş hayvanların ortalama 6 bin ila 12 bin lira, büyükbaş hayvanların da 70 bin ila 130 bin lira aralığında satılıyor.

İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor
[Fotograf: AA]

Kent genelindeki vatandaş yoğunluğunun olduğu hayvan pazarlarından Bahçelievler'deki hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanların ortalama 6 bin ila 12 bin lira, büyükbaş hayvanların da 70 bin ila 130 bin lira aralığında satılıyor.

İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

Ağrı'dan İstanbul'a gelen besici Vatan Yıldız, 80 büyükbaş hayvan getirdiğini ve bunlardan 30'nu sattığını belirterek, satışlarının iyi gittiğini söyledi. Yıldız, "İyi et çıkıyor. Pazar günü inşallah tüm hayvanlar biter." dedi.

İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

​​​​​​​Güngören'den gelerek kurbanlık satın alan Mahmut Yetmez, büyükbaş hayvan aldığını, oğlu için de küçükbaş hayvan baktıklarını anlattı.

Fiyatların biraz pahalı olduğunu dile getiren Yetmez, "En ufak hayvan 8 bin lira. Pazar hareketli. Burada kesimhaneler çok temiz." diye konuştu. 

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