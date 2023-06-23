İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

Kent genelindeki vatandaş yoğunluğunun olduğu hayvan pazarlarından Bahçelievler'deki hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanların ortalama 6 bin ila 12 bin lira, büyükbaş hayvanların da 70 bin ila 130 bin lira aralığında satılıyor.

Ağrı'dan İstanbul'a gelen besici Vatan Yıldız, 80 büyükbaş hayvan getirdiğini ve bunlardan 30'nu sattığını belirterek, satışlarının iyi gittiğini söyledi. Yıldız, "İyi et çıkıyor. Pazar günü inşallah tüm hayvanlar biter." dedi.

​​​​​​​Güngören'den gelerek kurbanlık satın alan Mahmut Yetmez, büyükbaş hayvan aldığını, oğlu için de küçükbaş hayvan baktıklarını anlattı.

Fiyatların biraz pahalı olduğunu dile getiren Yetmez, "En ufak hayvan 8 bin lira. Pazar hareketli. Burada kesimhaneler çok temiz." diye konuştu.