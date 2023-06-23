Çankırı'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Samsun yönünde giden İ.A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, emniyet şeridinde park halindeki tırlara peş peşe çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle tırın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.A. kaza yerinde, B.A. ile S.A.İ. kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Tır sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alınırken; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.