Bolu'da bayram öncesi otogarda denetim

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde ve otoyollarda yoğunluklar oluşmaya başladı.

Memleketine gitmek için otobüs terminallerini tercih eden yolculara ve şehirlerarası otobüs şoförlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı.

Ekipler tarafından ayrıca yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler de yolculara dağıtıldı. Ayrıca otobüs şoförlerinden molaları mümkün olduğunca fazla yaparak, bedenlerini dinç tutmaları istendi.