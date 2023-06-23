Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.06.2023 16:30

Bolu'da bayram öncesi otogarda denetim

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde trafik ekipleri tarafından yolculara ve sürücülere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Bolu'da bayram öncesi otogarda denetim
[Fotograf: İHA]

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde ve otoyollarda yoğunluklar oluşmaya başladı.

Memleketine gitmek için otobüs terminallerini tercih eden yolculara ve şehirlerarası otobüs şoförlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı.

Bolu'da bayram öncesi otogarda denetim

Ekipler tarafından ayrıca yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler de yolculara dağıtıldı. Ayrıca otobüs şoförlerinden molaları mümkün olduğunca fazla yaparak, bedenlerini dinç tutmaları istendi.

ETİKETLER
Bolu Trafik
Sıradaki Haber
AŞTİ'de bayram yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Çankırı'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
16:54
Wagner, dronlarını uçuracak bilgisayar oyuncuları arıyor
16:41
İki yaşındaki çocuk hamile annesini tabancayla öldürdü
16:38
Fethiye'de yangın: 1 iş yeri ile 3 ev hasar gördü
16:37
Başörtüsü teklifi yeniden Meclis gündemine geliyor
16:32
Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi
Karagöl Yaylası'ndaki menderesler son yağışların ardından suyla doldu
Karagöl Yaylası'ndaki menderesler son yağışların ardından suyla doldu
FOTO FOKUS
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ