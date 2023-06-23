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Türkiye
TRT Haber 23.06.2023 15:48

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilçede çıkan yangına ekiplerin anında havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışması yapıyor" dedi.

Tavlı, ekiplerin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

Öte yandan, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede cansız bir erkek bedeni bulundu. Güvenlik güçleri cenazenin bulunduğu alanda incelemelerini sürdürüyor.

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