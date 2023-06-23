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Türkiye
DHA 23.06.2023 15:49

Bodrum'a son 24 saatte 24 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. Son 24 saatte ilçeye 24 bin aracın kente giriş yaptığı belirtildi.

Bodrum'a son 24 saatte 24 bin araç giriş yaptı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi tatilci akını başladı.

Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

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