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Türkiye
AA 23.06.2023 16:49

Restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camii açıldı

Aksaray Valiliğince restore işlemi tamamlanan Taptuk Emre Türbe ve Camii hizmete açıldı.

Restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camii açıldı

Vali Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı Taptuk köyündeki açılış töreninde, türbenin şehrin değerlerine güzellik katacağını söyledi.

Maneviyatı oldukça yüksek bir türbenin açıldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray değerleriyle yücelmeye, iyilikleri yaymaya devam edecek inşallah. Devlet, millet, sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle inanılmaz bir yapı ortaya çıktı. Allah al bayrağın dalgalandığı ülkemizde şerefimizle, onurumuzla yaşayıp son nefesimizi vermeyi nasip etsin."

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise türbe ve caminin restore edilip manevi dokusunun ortaya çıkarılmasının şehrin kültürel değerleri açısından önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Açılış töreni, cuma namazının ardından yemek ikramıyla sona erdi.

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