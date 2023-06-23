Başkentte bayramda 24 bin personel görev yapacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 18 bin 762'si emniyet, 6 bin 110'nu jandarma olmak üzere, 24 bin 872 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmeleri amacıyla Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilecek.

Kurban Bayramı tatili süresince şehirler arası kara yolları ve otoyollarda yapımı devam eden yol çalışma alanlarında alınacak trafik tedbirlerinin (işaret ve levhalar) artırılması sağlanacak.

23 Haziran'dan 3 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyer ile kapatılarak trafik akımının transit olarak verileceği yollar ise şöyle:

"Beypazarı yolu kilometre 121 (Çayırhan mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul eski yolu Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile kilometre 53 (Ciğir Köy çıkışı), kilometre 55 (Kurtboğazı tepe orta refüjü), kilometre 56 (Dutözü Kavşağı), kilometre 58 (İğdir Köyü dönüşü), kilometre 59 (Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü), kilometre 64 (Tır Parkı Kavşağı) ve kilometre 65 (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya yolu TSOF Kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı ve Roketsan Kavşağı."

Ayrıca açıklamada, Ankara'dan Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara, Gölbaşı, Bala, Kaman, Kırşehir ve Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edildi.