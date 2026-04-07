AA 07.04.2026 17:29

İstanbul'daki kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

İstanbul'daki kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan havayoluyla kente getirilen Yalçın için İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Silah arkadaşları tarafından cenaze nakil aracından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, katafalka konuldu.

Bu sırada tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha ile babası Abdulkadir Yalçın, gözyaşı döktü.

İstanbul'daki kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, cenaze nakil aracıyla Keban ilçesinin Akçatepe köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin cenazesi, burada alınan helalliğin ardından köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

İstanbul'daki kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, defin işleminin ardından şehidin babası Abdulkadir ve annesi Zeliha Yalçın'a Türk bayrağı verdi.

İstanbul'daki kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, askeri erkan, şehidin yakınları, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memuru Mustafa Aydın'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan 27 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğu belirlenen ve ekiplerce gözaltına alınan 34 EYG 499 plakalı otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru Seçkin Yalçın da önceki gün hayatını kaybetmişti.

