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Türkiye
AA 27.03.2025 00:51

İstanbul'daki gösterilerde suça karıştığı belirlenen 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, son dönemde yaşanan toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki gösterilerde suça karıştığı belirlenen 26 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kararına uymayıp, son dönemde yaşanan toplumsal olaylara katıldıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılıkça ifadeleri alınan 66 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına karar verdi.

10 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbirini uygulayan hakimlik, 30 şüpheli hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Soruşturmada, toplumsal olaylar nedeniyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden dün ve bugün toplam 198'i hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

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