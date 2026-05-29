Hafif Sağanak Yağışlı 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.05.2026 11:15

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı

İstanbul'un en yüksek yapılarından Çamlıca Kulesi 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı.

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındığını ve 5 yıldır faaliyette olduğunu hatırlattı.

Lale formunda inşa edilen kulenin teknolojiyi, mimariyi ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, yapının betonarme gövdesinin 201 metre, çelik anteninin 168 metre olduğu bilgisini verdi.

Uraloğlu, kulenin deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en tepe noktası olarak öne çıktığına işaret ederek, "Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya güçlü bir temel sağlıyor. Toplam 49 kattan oluşan kulede seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık"

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere farklı deneyimler sunduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı olan Seyir Terası'nda tarihi yarımadanın silüeti, Boğaz'ın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler tek bir çerçevede buluşuyor. 'Seyyah 360' ise ziyaretçileri interaktif görsel yolculuğa çıkarıyor, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkanı sunuyor. Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı. Kule, 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi."

Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini bildiren Uraloğlu, "Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 22 DAB+ yayını aktif olarak yürütülüyor. DAB+ teknolojisiyle radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getirdik. Sadece bugünü değil geleceği de şekillendirecek önemli bir dönüşümü Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ teknolojisiyle İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere 22 radyo kanalımız bu teknolojiyle yayın yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İstanbul Çamlıca Kulesi Turizm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Koruma altındaki 21 kumsala gece giriş yasağı başladı: Cezası 699 bin lira
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü
11:11
Ömer Çelik: Irkçılık ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir
11:12
Ekonomi gündemi bayram sonrası yoğunlaşıyor
10:52
Bakan Kurum: Başkentlileri İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne bekliyoruz
10:48
Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi
10:46
Ebola mücadelesine Batı'dan bütçe darbesi: Salgın küresel riske dönebilir
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ