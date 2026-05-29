Trafikte tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı

Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta gece saatlerinde İskenderun liman mevkisinde seyir halinde olan iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Kırmızı ışıkta durulması üzerine, H.Ç. idaresindeki araçtan inen sürücü ile yolcu konumundaki A.K. ve K.K, diğer aracın sürücüsüne ve yanındaki kişiye fiziki saldırıda bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, sürücü H.Ç. ile yolcular A.K. ve K.K'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca toplam 540 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücü H.Ç'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.