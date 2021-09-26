Kartal Köprüsü’nü geçtikten sonra iki otomobil maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak müdahale ettiği olay sırasında kazayı fark edemeyen çok sayıda otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Trafik bir süreliğine aksadı

Kazaya karışan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

[Fotoğraf: AA]