İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu doktor G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin doların, bankanın eski çalışanı olan şüpheli M.S. tarafından, önce irtibatlı olduğu şahısların hesabına, sonra da kendi hesabına gönderdiği tespit edildi.

Bunun üzerine il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital dokümanlara el konuldu.