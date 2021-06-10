Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre kullanılmayan bir kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ısınmak için ateş yaktı.

Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan iki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kamyonet tamamen küle dönerken otomobillerde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.