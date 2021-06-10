Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil, 5 metre yükseklikten binaların arasındaki yeşil alana yuvarlandı.

Sürücü kaçtı

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü olay yerinden kaçtı, 2 kişi ise araç içinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan F.C.O. ile Ö.D'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Kazada yaralanan Ö.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan F.C.O. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Tedaviye alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Binanın yıkıldığını sandık"

Sokaktan gelen ses üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen Gökhan Sayar, "Çok büyük bir ses duyduk. Arkadaki binanın yıkıldığını sandık. Çıktık baktık ve araç burada duruyor, içerisinde ise 2 kişi vardı. Durumları iyiydi ama çok da kendilerinde değillerdi. Görevliler geldi ve yaralıları sıkıştıkları araçtan sağ salim çıkardı" dedi.



