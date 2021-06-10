İnönü Mahallesi 677 Sokak'ta ambalaj sektöründe çalışan işçileri taşıyan Mustafa P. idaresindeki otobüs, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce bir otomobile sonra beyaz eşya satan mağazaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 12 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir bölümü mağazaya giren otobüs, içeride bulunan beyaz eşyalara hasar verdi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.