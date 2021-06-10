Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Bingöl'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara yansıdı.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Simani Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Olayda neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çatıların uçma anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde işçi servisinin atölyenin önünden geçtiği sırada çatının uçtuğu görülüyor.
Etiketler: Fırtına
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