Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında meydana gelen kazada şehit olan Yılmaz'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Son Haberler
- 00:38
- 00:13
- 00:15
- 00:00
- 23:50
Sıradaki Haber
86 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz