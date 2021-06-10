Silahtarağa Caddesi üzerinde seyreden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç, cadde kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Kaza sonucu araç, aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç, asılı kaldığı yerden ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.