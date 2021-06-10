Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 03:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaza yapan araç direk ile beton bariyer arasında asılı kaldı: 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ağaçlık alana savruldu. Aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kalan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Silahtarağa Caddesi üzerinde seyreden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç, cadde kenarındaki ağaçlık alana savruldu.
Kaza sonucu araç, aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araç, asılı kaldığı yerden ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
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