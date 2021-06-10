Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yönelik operasyon düzenlendi.
Yeditepe, Güneykent, Binevler, 75.Yıl ve Kolejtepe Mahalleleri'nde gerçekleştirilen perasyona "Narko Şahin-27" ismi verildi.
657 personel katıldı
657 personel, dron ve hava desteğiyle yapılan operasyonda, 27 ikamet, 79 işyeri, 786 araç ve 2 bin 802 kişi üzerinde arama yapıldı. 23 araca cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök Hint keneviri, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 24 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.