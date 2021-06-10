Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yönelik operasyon düzenlendi.

Yeditepe, Güneykent, Binevler, 75.Yıl ve Kolejtepe Mahalleleri'nde gerçekleştirilen perasyona "Narko Şahin-27" ismi verildi.

657 personel katıldı

657 personel, dron ve hava desteğiyle yapılan operasyonda, 27 ikamet, 79 işyeri, 786 araç ve 2 bin 802 kişi üzerinde arama yapıldı. 23 araca cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök Hint keneviri, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 24 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.